BBL: Würzburg festigt Rang drei - Oldenburg hofft

Die Würzburg Baskets sind kurz vor dem Start der Play-offs in der Basketball Bundesliga (BBL) auf der Erfolgswelle geblieben und haben den dritten Tabellenplatz gefestigt. Die Unterfranken feierten beim 85:70 (40:32) bei den Frankfurt Skyliners bereits den sechsten Sieg in Folge. Nur Titelverteidiger Bayern München und ratiopharm Ulm, Meister von 2023, stehen in der Tabelle vor den Würzburgern, bei denen Davion Mintz (28 Punkte) jeden seiner sieben Dreierversuche verwandelte.