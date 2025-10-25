BBL: Würzburg kassiert erste Saisonniederlage

Die Siegesserie der Fitness First Würzburg Baskets in der Basketball Bundesliga ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski verlor bei den MLP Academics Heidelberg mit 51:85 (34:44) und kassierte nach vier Erfolgen zum Saisonauftakt die erste BBL-Niederlage. Die Heidelberger kontrollierten die Partie von Beginn an und schafften mit einem dominanten dritten Viertel (25:8) die Grundlage für ihren ersten Saisonsieg.