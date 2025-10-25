Sport Allgemein Basketball
BBL: Würzburg kassiert erste Saisonniederlage
Die Siegesserie der Fitness First Würzburg Baskets in der Basketball Bundesliga ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski verlor bei den MLP Academics Heidelberg mit 51:85 (34:44) und kassierte nach vier Erfolgen zum Saisonauftakt die erste BBL-Niederlage. Die Heidelberger kontrollierten die Partie von Beginn an und schafften mit einem dominanten dritten Viertel (25:8) die Grundlage für ihren ersten Saisonsieg.
Die besten Werfer der Gastgeber waren Michael Weathers und Dusan Neskovic mit jeweils 14 Punkten, bei Würzburg traf Davion Mintz (12) am besten.