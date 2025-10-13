Causa Israel: Spanische Basketball-Klubs mit Geisterspielen

Zwei spanische Basketball-Klubs werden ihre kommenden Spiele gegen Teams aus Israel vor leeren Rängen bestreiten. La Laguna Tenerife trifft am Dienstag in der Champions League auf Bnei Herzliya, Baxi Manresa am Mittwoch im EuroCup auf Hapoel Jerusalem. Wie die Vereine in einem gemeinsamen Statement mitteilten, werden sie die Partien ohne Zuschauer durchführen. Ziel sei, "die Sicherheit aller Beteiligter zu gewährleisten".

In der EuroLeague, der europäischen Königsklasse, gastiert derweil am Mittwoch Hapoel Tel Aviv bei Valencia Basket. Auch dort steht laut spanischer Medienberichte ein teilweiser oder gar kompletter Zuschauerausschluss im Raum.

In Spanien gab es zuletzt vermehrt Proteste gegen Israel. Die Regierung bezeichnet das bis zuletzt andauernde militärische Vorgehen Israels in Gaza als Völkermord und Premierminister Pedro Sanchez hatte im September gefordert, israelische Teams von internationalen Sportveranstaltungen auszuschließen.