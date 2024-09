Dank Booker: Bayern kämpfen Towers nieder

Nur mit ganz viel Mühe hat der FC Bayern den Fehlstart in der Basketball-Bundesliga (BBL) verhindert. Das Team von Weltmeistercoach Gordon Herbert schlug die Veolia Towers Hamburg dank Devin Booker mit 81:80 (42:41) und meldete sich eine Woche nach der Pleite bei den MHP Riesen Ludwigsburg (70:78) zurück. Für den Double-Gewinner aus München war es der zweite Sieg im dritten Saisonspiel.

"Wir haben keinen guten Basketball gespielt, das nicht, aber unser Aufwand war klasse", sagte der Kanadier Herbert. "Es fehlt uns noch etwas Tempo, die Ballbewegung, der Extrapass, kleine Dinge." Weltmeister Andreas Obst war erleichtert: "Es war ein Auf und Ab, Hamburg hat gekämpft bis zum Schluss. Am Ende war es wildes Shotmaking auf beiden Seiten."

Bis zum Beginn des Schlussviertels konnte sich kein Team zweistellig absetzen, Hamburg um seinen Topscorer Brae Ivey (19 Punkte) bereitete dem Favoriten große Probleme. Kapitän Vladimir Lucic brachte die Bayern mit einem Dreier auf 77:76 nach vorn (39. Minute) und stellte nach einem Korbleger von Towers-Profi Keondre Kennedy an der Freiwurflinie auf 79:78. Dann traf Kennedy acht Sekunden vor der Schlusssirene zum 80:79, doch Booker hatte das letzte Wort. Der US-Amerikaner, bester Werfer der Münchner (19 Punkte), stellte eine Sekunde vor Ablauf der Uhr mit einem Korbleger den 81:80-Endstand her.

Für die Bayern geht es nun mit einem absoluten Highlight weiter. Im ersten Spiel im neuen SAP Garden empfängt der deutsche Meister am Donnerstagabend (20.45 Uhr/MagentaSport) zum Auftakt in der EuroLeague den spanischen Spitzenklub Real Madrid. Erklärtes Ziel der Münchner in der Königsklasse ist der Einzug in die Play-offs. In der vergangenen Saison hatte der Klub das Ticket für die Meisterrunde klar verpasst.

Aufsteiger Frankfurt Skyliners musste nach seinem beeindruckenden Start bei der BG Göttingen (100:72) einen Rückschlag verkraften. Die Hessen verloren ihr erstes Heimspiel gegen die Bamberg Baskets 58:66 (30:32). Für Bamberg war es der erste Saisonsieg.