DBBL: Keltern komplettiert Meisterschaftsfinale

Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern sind Alba Berlin ins Finale der Bundesliga gefolgt. Die Titelverteidigerinnen gewannen das entscheidende fünfte Spiel der Halbfinalserie gegen Pokalsieger TK Hannover Luchse vor heimischem Publikum mit 69:51 (38:28) und jagen weiter Titel Nummer vier.

Keltern hatte die Serie zunächst mit zwei Heimsiegen angeführt, die beiden nachfolgenden Spiele in Hannover dann aber verloren. Hauptrundensieger Berlin hatte sich in der anderen Halbfinalserie in drei Spielen ungeschlagen gegen die Lions des Mitteldeutschen BC durchgesetzt. In der Frauen-Bundesliga ist der Verein des elfmaligen Männer-Meisters noch titellos.