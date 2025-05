Debüt für Phoenix: Sabally überzeugt

Gleich bei ihrem Debüt für Phoenix Mercury hat Basketballstar Satou Sabally ein Ausrufezeichen gesetzt. Im ersten Test bei den Las Vegas Aces im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison der US-Profiliga WNBA war die deutsche Nationalspielerin mit 14 Punkten in nur 15 Minuten Einsatzzeit gemeinsam mit Kathryn Westbeld Topscorerin ihres Teams - Phoenix verlor 84:85.

Die Berlinerin Sabally war im Februar nach fünf Jahren bei den Dallas Wings zu Phoenix Mercury gewechselt. Die 27-Jährige, 2020 im Draft an zweiter Stelle und 2023 zur WNBA-Spielerin mit der stärksten Entwicklung gewählt, soll die Franchise wieder nach oben führen. Im Vorjahr war das Team aus dem US-Bundesstaat Arizona in der ersten Play-off-Runde am späteren Finalisten Minnesota Lynx gescheitert.

Olympia-Teilnehmerin Sabally startet mit Phoenix am 18. Mai gegen Seattle Storm in die 29. WNBA-Saison. Die Golden State Valkyries sind neu dabei, als 13. Mannschaft.

Als Titelverteidiger tritt New York Liberty mit Saballys jüngerer Schwester Nyara (25) und Leonie Fiebich (25) an. Bei den Dallas Wings steht mit Luisa Geiselsöder (25) eine weitere deutsche Nationalspielerin unter Vertrag.