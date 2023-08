EM 2025: Deutschland in Qualifikation mit machbarer Gruppe

Anzeige

EM-Bronzegewinner Deutschland hat für die Qualifikation zur EuroBasket 2025 machbare Aufgaben erwischt. Wie die Auslosung am Dienstag in München ergab, trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Gruppe D auf Montenegro, Bulgarien und Schweden.

Auf Papier geht das Team um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder als Favorit in die Qualifikation. Deutschland hatte gegen Schweden erst am vergangenen Samstag im Rahmen der WM-Vorbereitung einen 87:68-Erfolg gefeiert. Gegen die Montenegriner, derzeit die Nummer 18 der Welt, war die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert bei der Heim-EM 2022 im Achtelfinale siegreich gewesen (85:79).

Die Qualifikation wird in drei Länderspielfenstern ausgetragen (19. bis 27. Februar 2024, 18. bis 26. November 2024, 17. bis 25. Februar 2025). Die drei bestplatzierten Teams aus jeder der acht Gruppen bekommen ein Ticket. Ausnahme sind die Staffeln mit den Co-Gastgebern Zypern, Finnland, Polen und Lettland. Hier qualifizieren sich der Gastgeber und die beiden anderen bestplatzierten Teams. Die EM findet vom 27. August bis 14. September 2025 statt.