Finale im College-Basketball bricht TV-Rekord

Das letzte Spiel von Basketball-Wunderkind Caitlin Clark (22) für die Iowa Hawkeyes hat in den USA für eine traumhafte TV-Quote gesorgt. Im Schnitt 18,7 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale der College-Meisterschaft, in der Spitze sahen bei ESPN sogar 24 Millionen zu. Seit 2019 hat kein Basketballspiel - egal ob Männer oder Frauen, NBA oder College - so viele Fans vor die TV-Geräte gelockt.

Laut ESPN wurden solche Quoten in den vergangenen fünf Jahren nur im American Football oder bei Olympischen Spielen erreicht. Ein College-Basketball-Spiel der Frauen hatten nie zuvor so viele Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen.

Clark, die beste Werferin in der Geschichte des US-College-Basketballs, hatte das Finale mit Iowa gegen South Carolina 75:87 verloren und steht nun vor einem Wechsel in die Profiliga WNBA.