Gehirnerschütterung: Sabally fehlt in Finalspiel vier

Basketball-Star Satou Sabally wird Phoenix Mercury beim Kampf gegen den Titel-K.o. in der WNBA fehlen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wird die Berlinerin das Finalspiel vier gegen die Las Vegas Aces in der Nacht zum Samstag (2.00 Uhr) wegen einer Gehirnerschütterung verpassen. In der Best-of-seven-Serie liegt Phoenix mit 0:3 zurück, bei einer weiteren Niederlage wäre die Meisterschaft entschieden.

Saballys Ausfall wiegt schwer. Die Deutsche, die erst zur laufenden Saison von den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt war, spielte bis dato starke Play-offs. Mit durchschnittlich 19 Punkten pro Spiel führt sie ihre Mannschaft in der Meisterrunde an und trug so maßgeblich zum Finaleinzug bei.

Die Verletzung hatte sich Sabally im dritten Spiel in der Nacht zum Donnerstag (88:90) zugezogen. Die 27-Jährige war im Schlussviertel mit einer gegnerischen Spielerin zusammengestoßen und musste minutenlang auf dem Feld behandelt werden.