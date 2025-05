Herbert mächtig sauer: "Absolut erbärmlich und peinlich"

Gordon Herbert war total angefressen, so sehr, dass der Weltmeistertrainer nach dem Hauptrundenfinale in der Basketball Bundesliga (BBL) kein gutes Haar an den Profis des FC Bayern ließ. "Leider war heute nur ein Team auf dem Feld, das in der ersten Halbzeit gekämpft hat", sagte der Kanadier nach der über weite Strecken schwachen Vorstellung beim 73:72 (33:51) über die MHP Riesen Ludwigsburg, "wir waren da absolut erbärmlich und peinlich."