Letzter Titel unter Pesic: "Der perfekte Abschluss für mich"

Am Ende des Jahres zieht sich Marko Pesic von der Spitze des FC Bayern zurück, der Meistertitel in seiner letzten vollen Saison mit den Basketballern bedeutet dem Geschäftsführer eine Menge. "Es war der perfekte Abschluss für mich", sagte der 48-Jährige am Donnerstagabend nach dem 81:77 (48:41) im entscheidenden fünften Finale der Bundesliga (BBL) gegen ratiopharm Ulm bei Dyn.

"Titel zu gewinnen, ist ungemein schwierig", sagte Pesic, "es ist nicht einfach, vor allem, wenn du zu Hause spielst. Der Druck war riesengroß. Aber Gottseidank haben wir es geschafft." Die Münchner hatten in der Best-of-five-Serie nach einer Heimniederlage im dritten Spiel 1:2 zurückgelegen, dann in Ulm und schließlich auch im Entscheidungsspiel gesiegt. "Nach Spiel drei war es schon hart", so Pesic rückblickend, "die zwei Tage nach Spiel drei waren hart."

Der zwischenzeitliche Rückschlag im Titelrennen sei auf lange Sicht aber hilfreich. "Insgesamt für die Weiterentwicklung des Vereins ist so eine Erfahrung ungemein wichtig", meinte Pesic. Er sei "stolz auf den Verein". Die Bayern hätten "eine unglaublich gute Teamchemie gehabt", besonders gönnte Pesic den Erfolg Trainer Gordon Herbert, der erst vor der abgelaufenen Saison nach München gekommen war. "Gordie hat unheimlich mit sich selbst gekämpft, mit der Mannschaft gekämpft. Ich freue mich unheimlich für ihn."

Pesic hört nach fast 15 Jahren auf und soll dem Klub in beratender Rolle erhalten bleiben. Zum 1. Juli erweitern Sportdirektor Dragan Tarlac und Adrian Sarmiento die Geschäftsführung. Ab Anfang 2026 übernimmt das Duo dann die alleinige Verantwortung. Der frühere deutsche Nationalspieler Pesic war zur Saison 2011/12 als Sportdirektor eingestiegen, zwei Jahre später übernahm er beim jetzt siebenmaligen Meister und fünfmaligen Pokalsieger die Geschäftsführung.