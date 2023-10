Liberty im WNBA-Finale - kein Einsatz für Sabally

Anzeige

Die deutsche Nationalspielerin Nyara Sabally steht mit New York Liberty im Finale der US-Basketball-Profiliga WNBA. Das Team der Berlinerin schlug Connecticut Sun im vierten Halbfinalduell 87:84, gewann die Serie mit 3:1 und fordert ab Sonntag Titelverteidiger Las Vegas Aces. Sabally (23) kam nicht zum Einsatz.

Las Vegas hatte die Dallas Wings um Saballys älter Schwester Satou im anderen Halbfinale mit 3:0 ausgeschaltet. Zuvor war die 25-Jährige als Spielerin mit dem größten Leistungssprung (Most Improved Player) in der Liga ausgezeichnet worden.

MVP Breanna Stewart führte New York als Topscorerin mit 27 Punkten zum Sieg. Der Klub steht erstmals seit 2002 im Finale und spielt um seinen ersten Titel. Zuletzt hatte Liberty seine Saison fünfmal nacheinander mit negativer Bilanz beendet.

Las Vegas um Starspielerin A'ja Wilson hat als bestes Hauptrundenteam (34:6) Heimvorteil in der Best-of-five-Serie. Die ersten beiden Duelle finden in der Spielermetropole statt. New York (32:8) war als zweitbeste Mannschaft in die Play-offs gegangen.