Play-offs: Bayern holt sich Matchbälle

Titelverteidiger Bayern München hat sich im Play-off-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) die ersten Matchbälle erarbeitet. Das Team des früheren Bundestrainers Gordon Herbert gewann beim Pokalsieger Syntainics MBC auch das zweite Spiel der Best-of-five-Serie und ist nach dem 80:65 (38:32) nur noch einen Sieg vom Einzug ins Halbfinale entfernt.

Das dritte Spiel findet am kommenden Samstag (16.30 Uhr/Dyn) wieder in München statt. Beste Werfer des Titelfavoriten, der sich am Dienstag zu Beginn des dritten Viertels entscheidend absetzen konnte, waren die beiden Weltmeister Johannes Voigtmann und Andreas Obst mit je 15 Punkten. Auch Niels Giffey (12) und Kapitän Vladimir Lucic (11) trafen zweistellig.

Der MBC musste derweil die erste Heimniederlage seit Januar hinnehmen. Für das Team aus Weißenfels, das sich erst über die Play-ins für die Runde der letzten acht qualifiziert hatte, kam Michael Devoe auf 17 Zähler.