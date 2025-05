Play-offs: Schröder sieht Braunschweiger Heimsieg

Vor den Augen von Weltmeister Dennis Schröder sind die Löwen Braunschweig erfolgreich in die Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) gestartet. Der Hauptrundendritte gewann sein Heimspiel zum Auftakt der Viertelfinal-Serie gegen die Würzburg Baskets souverän mit 92:79 (51:39), das zweite Spiel im Best-of-five-Modus findet am Dienstag (18.00 Uhr/Dyn) in Würzburg statt.