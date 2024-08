"Geht ab!": Frauen-Basketball im Aufschwung

Anzeige

Marie Reichert fasste es passend zusammen. Was denn aktuell los sei mit dem Frauen-Basketball, wurden die Spielerinnen der deutschen 3x3-Mannschaft gefragt. "Der geht ab!", sagte Reichert lachend. Und tatsächlich: Bei Olympia stehen die deutschen Basketballerinnen auf einmal im Fokus - sowohl im traditionellen Fünf gegen Fünf als auch im modernen 3x3-Modus.

Während die Spielerinnen der Streetball-Variante bei ihrer Olympia-Premiere mit Siegen gegen Top-Nationen wie die USA und Kanada auf sich aufmerksam machen, haben die Basketballerinnen um Starspielerin Satou Sabally bereits die K.o.-Runde erreicht. Nach einem 75:64 gegen Japan, dem zweiten Sieg im zweiten Spiel, kann die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis für die Finalrunde in Paris planen.

Die Gründe für den Aufschwung seien vielfältig. Zum einen gebe es "viel Talent, das nachkommt", sagte 3x3-Spielerin Sonja Greinacher. Zum anderen sei "das Commitment vom Verband ganz wichtig, dieses Jahrzehnt des Frauenbasketballs einzuläuten", so die 32-Jährige, die bei Olympia wie Mitspielerin Svenja Brunckhorst auch im Fünf gegen Fünf hätte starten können.

Die WM der klassischen Variante findet 2026 in Deutschland statt, bei der EM ein Jahr zuvor ist man neben Tschechien, Italien und Griechenland Co-Gastgeber. Dieses Engagement habe es lange nicht gegeben, merkte Greinacher an: "Da muss man auch sagen, dass die Unterstützung da gefehlt hat."

Das habe sich geändert - und die Freude über den jeweiligen Erfolg ist mannschaftsübergreifend groß. So habe das 3x3-Team in ihrer Pause zwischen zwei Spielen am Donnerstag das komplette Spiel der "großen" Mannschaft in Lille geschaut. "Während der Busfahrt, in der Mensa - immer lief der Stream", sagte Brunckhorst: "Man ist immer sehr verbunden."