"Momentum" bei Heidelberg: FC Bayern schenkt Heimvorteil her

Eine Woche Vorbereitungszeit hatten die Basketballer von Bayern München vor dem ersten Spiel gegen die MLP Academics Heidelberg - und kassierten dennoch eine völlig überraschende Pleite gegen den Außenseiter. Münchens Coach Gordon Herbert erkannte nach dem 90:95 zum Auftakt des Play-offs-Halbfinals in der Basketball-Bundesliga (BBL) schnell die Schwachstelle seines Teams: "Unsere Verteidigung war gut gegen den MBC, heute war sie es nicht."

Im Viertelfinale hatte der Titelverteidiger noch souverän Pokalsieger MBC Syntainics 3:0 ausgeschaltet, doch am Sonntag gab der FC Bayern leichtfertig den Heimvorteil gegen die Heidelberger aus der Hand. Die Gäste hatten am Dienstag, also zwei Tage nach den Münchnern, den ersten BBL-Halbfinaleinzug seit 50 Jahren perfekt gemacht.

"Das Momentum ist ganz klar auf die Heidelberger Seite gekippt", sagte FCB-Profi Elias Harris, der, nachdem Devin Booker vor der Pause umgeknickt war, vermehrt zum Einsatz kam.

"Sie haben mit Selbstvertrauen gespielt", lobte Herbert die Gäste. Noch in der Vorsaison kämpften die Academics gegen den Abstieg, nun ärgern sie den Titelverteidiger im ausverkauften SAP Garden. "Sie haben es wirklich gut gemacht und über 40 Minuten lang gekämpft", sagte Harris über den Gegner, der "nur" noch seine Heimspiele gewinnen muss, um die Best-of-five-Serie für sich zu entscheiden.

Dass es schwer wird, den Heimvorteil zurückzuholen, gestand auch Harris ein: Heidelberg habe "ein gutes Heimpublikum. Dort spielen sie besser als 'on the Road'". Die Situation sei "auf keinen Fall zu unterschätzen", betonte der 25-Jährige und stellte klar: "Wir wissen aber auch um unsere Qualitäten und müssen mit breiter Brust rauskommen." Am Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) hat der amtierende Meister die Chance dazu.