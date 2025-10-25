"Perfekter Tag": Clemons mit bester BBL-Ausbeute seit 1992

Die Fans bejubelten am Ende jeden Punkt, der eigene Trainer konnte es kaum fassen: Mit einer 52-Punkte-Gala hat sich Chris Clemons am Freitag in die Geschichtsbücher der Basketball Bundesliga geworfen. "Chris hatte einen perfekten Tag, an dem er fast alles getroffen hat", sagte Trainer Predrag Krunić von den EWE Baskets Oldenburg über die Vorstellung seines Schützlings.

Die 50-Punkte-Schallmauer hatte in der BBL zuletzt der Trierer Sergej Babkov im Jahr 1993 (51) durchbrochen. Mehr Zähler als Clemons waren letztmals Mike Jackel 1992 für Bamberg gelungen, der für seine 55 Punkte aber auch eine zusätzliche Verlängerung zur Verfügung hatte. Der Liga-Rekord steht seit 1988 bei 65 Zählern, gehalten vom Hagener Keith Gray.

Clemons traf beim 108:85 (51:50) gegen Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier nahezu nach Belieben: Der US-Guard verwandelte neun von elf Dreiern und traf 18 von 25 Würfen aus dem Feld. Auch den bisherigen Klub-Rekord von Tyron McCoy (43 Punkte) pulverisierte er. "Wir haben defensiv nie den Zugriff bekommen - vor allem bei Chris Clemons, der natürlich heraussticht", sagte auch Triers Trainer Jacques Schneider.