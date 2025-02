Rekordspielerin Taurasi hört auf: "Mental und physisch satt"

Diana Taurasi, erfolgreichste Basketballerin der Olympia-Geschichte und beste Scorerin der US-Profiliga WNBA, hat ihre Karriere beendet. "Ich bin geistig und körperlich einfach satt", sagte die 42-jährige Amerikanerin dem Time Magazine. Nach 20 Jahren und mehr als 30 Titeln ist für die Nummer eins des WNBA-Drafts 2004 ist Schluss.

Taurasi hat von Athen 2004 bis Paris 2024 immer Olympiagold geholt, mit sechs Triumphen ist sie die alleinige Nummer eins vor ihrer Landsfrau Sue Bird (5). Zudem holte die Kalifornierin drei Weltmeistertitel, triumphierte mit Phoenix Mercury dreimal in der WNBA und gewann sechsmal die Krone in der EuroLeague. Taurasi lief für Dynamo Moskau, Spartak Moskau, Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul sowie UMMC Jekaterinburg auf und feierte in Europa zahlreiche nationale Erfolge.

"Diana Taurasi ist eine der größten Basketballerinnen, die jemals gespielt haben. In ihrer Rekordkarriere hat sie sich den unbestrittenen Respekt von Spielerinnen auf der ganzen Welt verdient, für elektrisierende Momente gesorgt und die Fans immer wieder in ihren Bann gezogen", sagte WNBA-Commissioner Cathy Engelbert. Mit ihren 10.646 Karrierepunkten ist Taurasi die "ewige" Nummer eins der Frauenliga.

"Sie hat das Spiel mit ihrer Fähigkeit, Punkte zu erzielen, ihrer ansteckenden Persönlichkeit und der Bissigkeit, die sie jeden Abend aufs Feld brachte, revolutioniert", sagte Josh Bartelstein, CEO bei Phoenix Mercury und dem NBA-Klub Phoenix Suns.