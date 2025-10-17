Rollstuhlbasketballerinnen verpassen Bronze

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Sarajevo die Bronzemedaille verpasst. Das Team von Bundestrainer Josef Jaglowski verlor im entscheidenden Spiel um Platz drei gegen Spanien mit 55:66 und beendete das Turnier lediglich als Vierter unter fünf Teilnehmern. Damit muss Deutschland zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kanadischen Ottawa 2026 den Umweg über ein zusätzliches Qualifikations-Turnier nehmen.