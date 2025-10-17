Paralympics Sport Allgemein
Rollstuhlbasketballerinnen verpassen Bronze
Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Sarajevo die Bronzemedaille verpasst. Das Team von Bundestrainer Josef Jaglowski verlor im entscheidenden Spiel um Platz drei gegen Spanien mit 55:66 und beendete das Turnier lediglich als Vierter unter fünf Teilnehmern. Damit muss Deutschland zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kanadischen Ottawa 2026 den Umweg über ein zusätzliches Qualifikations-Turnier nehmen.
Im Halbfinale hatte die im Umbruch befindliche Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) klar gegen Großbritannien verloren, in den anschließenden Platzierungsspielen gelang lediglich ein Erfolg gegen Frankreich.