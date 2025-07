Satou Sabally erneut WNBA-Allstar

Die Berliner Basketballerin Satou Sabally wird für ihre starken Leistungen belohnt und darf zum dritten Mal in ihrer Karriere beim Allstar-Game der WNBA auflaufen. Sabally, bereits 2021 und 2023 beim Showspiel dabei, hat es bei der Wahl wie schon vor zwei Jahren in die Startformation geschafft. Das gab die US-amerikanische Frauen-Profiliga bekannt.

Es durften Fans (Anteil: 50 Prozent), Spielerinnen und Medienvertreter (jeweils 25 Prozent) abstimmen. Sabally landete mit 456.025 Fanstimmen auf Platz 14. Rang eins ging an Caitlin Clark (Indiana Fever/1.293.526) vor Napheesa Collier (Minnesota Lynx/1.176.020) und Aliyah Boston (Indiana/1.174.669).

Sabally, seit dieser Saison in Phoenix, steht bei einem Schnitt von starken 19,1 Punkten und 8,0 Rebounds. Hält die deutsche Nationalspielerin bis zum Ende der Hauptrunde diese Zahlen, ist es ein Karrierebestwert.

Mit ihrem Team steht die 27-Jährige nach 17 Saisonspielen auf Tabellenplatz zwei, am Montag hatte es beim 81:84 gegen die Las Vegas Aces die fünfte Niederlage gegeben. Das diesjährige Allstar-Game findet am 19. Juli im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis statt.