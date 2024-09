Starkes BBL-Comeback: Skyliners überzeugen in Göttingen

Anzeige

Die Skyliners Frankfurt sind mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg in die Basketball Bundesliga (BBL) zurückgekehrt. Der Aufsteiger gewann am ersten Spieltag bei der BG Göttingen mit 100:72 (55:30), nach einem Jahr in der zweitklassigen Pro A feierte die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer damit gleich einen Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten - für die aktuelle Spielzeit hat Frankfurt den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben.

Das junge und auf BBL-Niveau unerfahrene Team von Ex-Nationalspieler Wucherer zeigte sich in Göttingen über weite Strecken überlegen, präsentierte sich stark unter dem eigenen Korb und kam gerade in der ersten Spielhälfte auf herausragende Wurfquoten. Einzig im dritten Viertel verloren die Skyliners ihren Rhythmus, alle anderen Spielabschnitte gingen deutlich an den Gast. Der starke US-Guard Malik Parsons, im Sommer aus Dänemark verpflichtet, führte Frankfurts Offensive mit 27 Punkten an.

Im zweiten Spiel des Abends wurden die EWE Baskets Oldenburg ihrer Favoritenrolle gerecht. In eigener Halle gelang gegen die MLP Academics Heidelberg ein 105:82 (56:42)-Sieg zum Auftakt.