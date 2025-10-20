Steinattacke: Busfahrer stirbt nach Basketballspiel in Italien

Der Fahrer eines Fanbusses des italienischen Basketball-Zweitligisten Pistoia Basket ist nach einem Angriff mit Steinen gestorben. Das Fahrzeug war auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel bei Sebastiani Rieti von Unbekannten attackiert worden, ein Stein durchschlug die Windschutzscheibe und traf den zweiten Fahrer, der 65-Jährige war sofort tot. Medienberichten zufolge sollen Anhänger der Heimmannschaft verantwortlich sein.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Schnellstraße nördlich von Rom in der Nähe der Stadt Rieti. Die eingetroffenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Ein weiterer Stein traf die Frontscheibe vor dem ersten Fahrer, durchbrach diese aber nicht. Bereits während der Partie am Sonntag, die Pistoia gewann, war es auf den Tribünen zu Spannungen gekommen. Ordnungskräfte mussten beide Fanlager trennen.

Die Polizei fahndet nach den Angreifern. Der toskanische Klub Pistoia reagierte schockiert auf den Vorfall. "Der Präsident Joseph David und der gesamte Verein stehen den Angehörigen in ihrer Trauer bei", hieß es in einem Statement.

Auch Italiens Sportminister Andrea Abodi verurteilte die Attacke: "Wie kann man auf diese Weise sterben - auf dem Heimweg von einem Basketballspiel? Der heutige Angriff in der Nähe von Rieti, verübt von Kriminellen, die zu Mördern wurden, ist erschütternd. Solche Menschen können niemals als Fans bezeichnet werden."