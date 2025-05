WNBA: Champion New York siegt erneut

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Titelverteidiger New York Liberty um die deutschen Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich bleibt in der noch jungen Saison der Basketball-Profiliga WNBA in der Erfolgsspur. Bei Chicago Sky gewann der Champion mit 99:74 und setzte sich an die Spitze der Eastern Conference. Fiebich verbuchte sieben Punkte, Sabally kam auf zwei Zähler.