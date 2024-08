WNBA: Fiebich und Sabally erreichen Play-offs mit New York

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben sich mit New York Liberty vorzeitig einen Platz in den Play-offs der WNBA gesichert. Der Spitzenreiter feierte mit dem 79:67-Erfolg bei den Las Vegas Aces den sechsten Sieg in Serie und buchte sich damit als erste Mannschaft ein Ticket für die K.o.-Phase.