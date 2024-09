WNBA: Fiebich und Sabally im Halbfinale

Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally sind mit New York Liberty ins Halbfinale der WNBA eingezogen. Das Team um das deutsche Duo gewann in der Nacht zum Mittwoch sein zweites Viertelfinal-Spiel mit 91:82 gegen Atlanta Dream. In der Best-of-three-Serie machte der Vizemeister den Einzug in die Vorschlussrunde nach dem 83:69-Auftakterfolg perfekt.