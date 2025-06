WNBA: Schwesternduell geht an Satou Sabally

Nach ihren Absagen für die laufende Europameisterschaft standen sich Satou und Nyara Sabally in den USA auf dem Basketballcourt gegenüber, und der Sieg im Schwesternduell ging an die ältere. Mit Phoenix Mercury gewann Satou Sabally bei WNBA-Champion New York Liberty 89:81, die 27-Jährige verpasste bei ihrer nächsten starken Vorstellung knapp ein Double-Double.

Mit 15 Punkten und neun Rebounds hatte Satou Sabally großen Anteil am zehnten Saisonsieg für Phoenix, das dem Titelverteidiger die erste Heimniederlage der Saison beibrachte. New York (10:2) ist hinter den Minnesota Lynx (11:1) Tabellenzweiter, Phoenix (10:4) Dritter.

Starspielerin Satou Sabally hatte sich zugunsten ihres neuen Teams gegen eine EM-Teilnahme entschieden, Nyara Sabally (25) sagte wegen anhaltender Knieprobleme und des engen Spielkalenders beim Turnier ab. Leonie Fiebich fehlt New York derzeit, da sie bei der EuroBasket für Deutschland spielt. Am Freitagabend war zum Auftakt in Hamburg ein Sieg über Schweden gelungen (89:76).