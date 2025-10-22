WNBA: Silver kündigt "große" Gehaltserhöhung an

NBA-Commissioner Adam Silver hat kurz vor dem Auslaufen des Tarifvertrags in der WNBA den Spielerinnen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga eine deutliche Anhebung ihrer Gehälter versprochen. "Sie werden in dieser Tarifrunde eine große Erhöhung bekommen. Und sie verdienen sie auch", sagte Silver in der Today Show bei NBC. Der NBA gehören 60 Prozent der WNBA.

Die aktuelle Vereinbarung läuft am 31. Oktober 2025 aus. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt werden, droht ein Lockout. Derzeit verhandeln Liga und Gewerkschaft um einen neuen Vertrag, bislang liegt der Anteil der Spielerinnen an den Einnahmen lediglich bei 9,3 Prozent. Die Berlinerin Satou Sabally, in der abgelaufenen Saison mit Phoenix Mercury im Finale, verdient so nur 215.000 Dollar im Jahr - trotz der boomenden Liga.

Die WNBA verzeichnet seit einiger Zeit ein wachsendes öffentliches Interesse, was sich auch in steigenden Zuschauerzahlen und Medienpräsenz widerspiegelt. 2026 tritt ein neuer Medienrechtevertrag über elf Jahre mit einem Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden Dollar in Kraft.

WNBA-Commissioner Cathy Engelbert hatte bereits Anfang Oktober angekündigt, die Gehälter für Spielerinnen "deutlich erhöhen" zu wollen. Gleichzeitig betonte sie die Notwendigkeit, die "langfristige Entwicklung und Tragfähigkeit" der Liga zu sichern. Engelbert war im Arbeitskampf jüngst in die Kritik geraten. "Wir haben die schlechteste Führung der Welt", sagte Napheesa Collier, Vizepräsidentin der Gewerkschaft WNBPA.