Anzeige

Nach dem Debakel des Team USA bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien und dem Halbfinal-Aus gab mit Kevin Durant der erste Superstar seine fixe Zusage für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Weitere kokettieren noch.

Die Pläne für das nächste "Dream Team" mit US-Superstars beim Basketball-Turnier der Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris nehmen konkrete Formen an. Mehrere Idole der NBA mit LeBron James an der Spitze bekräftigten am NBA-Medientag ihre vollständige Bereitschaft zur "Mission Olympia-Gold", während Kevin Durant bereits sogar eine feste Zusage für seinen Einsatz in Paris gab.

Der dreimalige Olympiasieger legte sich für Paris verbindlich fest: "Ich werde nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen dabei sein", sagte der 35 Jahre alte Power Forward der Phoenix Suns. Er ist damit der erste Superstar, der eine fixe Zusage gibt.

LeBron James, der als Chefplaner der "Operation Olympia" gilt, ließ sich allerdings noch nicht in die Karten schauen. "Wir werden sehen, was passiert", sagte der 38 Jahre alte Olympiasieger von 2008 und 2012 lediglich.