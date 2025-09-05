"Es passiert": Tyson boxt 2026 gegen Mayweather

Die beiden ehemaligen Box-Weltmeister Mike Tyson und Floyd Mayweather Jr. werden im Frühjahr 2026 in einem Showkampf gegeneinander antreten. "Niemand hätte gedacht, dass dieser Kampf jemals kommt. Aber er will es tun – also ist es unterschrieben und es passiert", wird US-Ikone Tyson in einer Mitteilung von Promoter CSI Sports am Donnerstag zitiert.

Ein genaues Datum und ein Ort für den Kampf wurden nicht genannt, Produzent CSI Sports kündigte nur eine neue Streaming- und TV-Partnerschaft an.

"Ich kann immer noch nicht glauben, dass Floyd das wirklich machen will. Es wird seiner Gesundheit schaden", sagte Tyson, der als einer der erfolgreichsten Schwergewichts-Boxer der Geschichte gilt und im Juni 60 Jahre alt wird. "Ihr wisst: Wenn ich etwas mache, dann wird es groß und legendär. Ich bin der Beste. Dieser Kampf wird den Fans geben, was sie wollen", sagte Mayweather (48), der von seinen 50 Profi-Kämpfen keinen verlor und in fünf Gewichtsklassen Weltmeister wurde.

Tyson hat sich 2005 aus dem Profiboxen zurückgezogen, Mayweather boxte bis 2017. Weil sie in unterschiedlichen Gewichtsklassen kämpften, traten die Superstars nie gegeneinander an. Allerdings stiegen beide immer wieder für Showkämpfe in den Ring. Tyson verlor seinen letzten Kampf im November 2024 in Arlington/Texas gegen YouTuber und Profiboxer Jake Paul deutlich.