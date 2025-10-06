World Grand Prix: Schindler scheitert früh

Martin Schindler hat beim World Grand Prix einen bitteren Dämpfer kassiert und ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Deutschlands bester Dartsprofi verlor am Montagabend in Leicester nach Sätzen mit 0:2 gegen den Polen Krzysztof Ratajski. "The Wall" war bei dem Event als Nummer 16 der Weltrangliste angetreten.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Niko Springer bei der 28. Auflage des Traditionsturniers am Start. Der 25 Jahre alte Debütant duelliert sich in seinem Auftaktmatch mit dem an Nummer vier gesetzten Engländer Stephen Bunting.

Der World Grand Prix wird auch in diesem Jahr im Modus "double in, double out" ausgetragen - die Spieler müssen das jeweilige Leg also nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch eröffnen. Das Finale steigt am Sonntag, Titelverteidiger ist der Belgier Mike De Decker.