Darts-WM: Über 18.000 Fans aus DACH-Region im Ally Pally

Reiseziel Ally Pally: Die diesjährige Darts-WM in London werden erneut zahlreiche Fans besuchen. Über 20 Prozent der 90.000 Tickets gingen an Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit werden mehr als 18.000 Personen aus der DACH-Region vor Ort sein. Dies bestätigte die Professional Darts Corporation (PDC) dem Sport-Informations-Dienst (SID). Insgesamt reisen Fans aus 55 Ländern zum Turnier.

Die Entwicklung in Deutschland nimmt sich die PDC bei ihrer Internationalisierungsstrategie zum Vorbild. "Wir haben das Wachstum gesehen, das der deutsche Markt gebracht hat. Das ist ein Modell, das wir in den nächsten zwei Jahrzehnten auch in anderen Ländern nachahmen möchten", sagte PDC-Geschäftsführer Matthew Porter dem SID.

2008 richtete die PDC erstmals eine Veranstaltung in Deutschland aus und verkaufte 150 Tickets. "Zehn Jahre später war die Mercedes-Benz Arena in Berlin ausverkauft mit 12.000 Leuten", sagte Porter: "Deutschland ist nach Großbritannien unser zweitgrößter Markt. Der nächste Schritt für Deutschland ist, einen echten Weltklassespieler hervorzubringen."

Mit Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel sowie den Debütanten Kai Gotthardt und Niko Springer sind dieses Jahr erstmals sechs deutsche Profis unter den 96 WM-Teilnehmern.