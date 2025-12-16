Darts-WM 2026: Ally-Pally-Wespe?! Darum hatte van der Velde Insekten-Spray dabei

Jurjen van der Velde bringt bei seinem WM-Debüt Insektenspray mit auf die Bühne. Die Wespe zeigt sich davon unbeeindruckt.

Die "Ally-Pally-Wespe" ist längst eine Legende bei der Darts-WM. Bereits 2012 tauchte die Wespe erstmals im Alexandra Palace auf, seitdem treibt das Insekt immer wieder sein Unwesen in der Londoner Halle.

Adrian Lewis wurde einst gestochen, immer wieder landete das Insekt auf Spielern und störte sie beim Spielen oder während Interviews. Die Opfer sind prominent, auch Luke Littler machte schon Erfahrungen mit der Wespe.

Jurjen van der Velde hatte deshalb vorgesorgt, der Niederländer hatte zu seinem Debüt im Ally Pally am Dienstag Insektenspray mitgebracht.

Nach seinem Walk-on versprühte der 23-Jährige das Spray auf der Bühne.