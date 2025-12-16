- Anzeige -
Darts-WM 2026: Ally-Pally-Wespe?! Darum hatte van der Velde Insekten-Spray dabei

  • Veröffentlicht: 16.12.2025
  • 23:23 Uhr
  • Christian Stüwe

Jurjen van der Velde bringt bei seinem WM-Debüt Insektenspray mit auf die Bühne. Die Wespe zeigt sich davon unbeeindruckt.

Die "Ally-Pally-Wespe" ist längst eine Legende bei der Darts-WM. Bereits 2012 tauchte die Wespe erstmals im Alexandra Palace auf, seitdem treibt das Insekt immer wieder sein Unwesen in der Londoner Halle.

Adrian Lewis wurde einst gestochen, immer wieder landete das Insekt auf Spielern und störte sie beim Spielen oder während Interviews. Die Opfer sind prominent, auch Luke Littler machte schon Erfahrungen mit der Wespe.

Jurjen van der Velde hatte deshalb vorgesorgt, der Niederländer hatte zu seinem Debüt im Ally Pally am Dienstag Insektenspray mitgebracht.

Nach seinem Walk-on versprühte der 23-Jährige das Spray auf der Bühne.

Die "Ally-Pally-Wespe" zeigte sich unbeeindruckt

Allerdings brachte die Abwehrmaßnahmen nichts. Mehrfach schwirrte die Wespe um van der Velde herum, das Tier ließ sich von dem Spray nicht abhalten.

Stattdessen brauchte van der Velde nach seinem Walk-on ein Handtuch, um ein paar Tränen zu trocknen. Womöglich, weil er etwas von dem Spray in die Augen bekommen hatte.

Und sein Debüt verlor der Darts-Profi auch mit 1:3 gegen Danny Noppert. Später erklärte er, dass die Aktion mit dem Spray lediglich ein Spaß war – und in gewisser Weise auch eine Verbeugung vor dem Mythos der "Ally-Pally-Wespe".

