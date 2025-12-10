Darts-WM 2026: Deutscher Arno Merk gibt Walk-On-Song bekannt - Italo-Schlager im "Ally Pally"?

Arno Merk eröffnet am 11. Dezember die Darts-WM 2026. Mit seinem Walk-On-Song könnte der Deutsche direkt für gute Stimmung sorgen.

Von Philipp Schmalz

Am 11. Dezember startet die Darts-WM 2026. Der erste Spieler, der die Bühne im berühmten "Ally Pally" betreten wird, wird Arno Merk sein.

Der Deutsche qualifizierte sich durch den Sieg der Super League für die Weltmeisterschaft und feiert sein Debüt in London.

Als die PDC den Spielplan veröffentlichte, dürfte der 33-Jährige geschmunzelt haben, denn Merk wird als erster Spieler des Turniers auf die Bühne gerufen. Warum? Merk liegt in der Weltrangliste hinter seinem Gegner Kim Huybrechts. Der Belgier wird deshalb erst nach dem Deutschen seinen Einlauf feiern.

Im Gespräch mit "Sport1" verriet Merk nun, welches Lied sein "Walk-On-Song" sein wird: "Es wird 'Sara perche ti amo' von Ricchi e Poveri sein. Das wird gut knallen. Das wird cool. Es ist eine Riesenehre, als Erster bei der größten WM einlaufen zu dürfen."