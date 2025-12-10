Darts-WM 2026: Luke Littler über Ruhm - "wäre gern wieder unbekannt"

Der Ruhm ist für Darts-Superstar Luke Littler eine Belastung. Der 18-Jährige würde gerne wieder unerkannt durch die Straßen gehen.

Darts-Weltmeister Luke Littler empfindet den Trubel um seine Person als eher belastend. "Ich wäre gern wieder unbekannt", sagte der 18-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in London.

"Aber da ich jetzt seit fast drei Jahren bekannt bin, würde es sich wahrscheinlich komisch anfühlen, nicht mehr berühmt zu sein. Ich gewöhne mich an die mediale Aufmerksamkeit, an die Interviews. So ist das jetzt eben."

Vor Beginn der Darts-WM 2026, die an diesem Donnerstag im Londoner Alexandra Palace startet, zählt Littler gemeinsam mit seinem Landsmann Luke Humphries zu den Top-Favoriten.

Der Teenager ist der jüngste Weltranglistenerste der Geschichte und hat in seinem Sport bereits nahezu alles gewonnen. Entsprechend wird er auf der Straße regelmäßig erkannt – auch wenn er versucht, unerkannt zu bleiben. "Manchmal ziehe ich die Kapuze hoch und verkleide mich ein wenig", sagte Littler. "Aber man wird immer erwischt."

Auch interessant: Darts-WM 2026: Arno Merk gibt Walk-On-Song bekannt