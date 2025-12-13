- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM 2026 live auf Joyn

Darts-WM 2026: Ex-Champion Anderson siegt, auch "Opa" Lim weiter - Littler kennt nächsten Gegner

  • Veröffentlicht: 13.12.2025
  • 17:56 Uhr
  • ran.de/SID

Der zweitmalige Weltmeister Gary Anderson gewinnt zum Auftakt der Darts-WM im Ally Pally. Titelverteidiger Luke Littler kennt nun seinen Zweitrunden-Gegner. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Samstag, den 13. Dezember 2025.

Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Samstag fortgeführt mit weiteren Begegnungen der 1. Runde.

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson, in diesem Jahr auf Platz 14 gesetzt, setzte sich dabei knapp durch. Der Schotte gewann gegen den Engländer Adam Hunt mit 3:2.

Anderson trifft nun in der zweiten Runde entweder auf Connor Scutt aus England oder den Australier Simon Whitlock.

- Anzeige -
- Anzeige -
Gabriel Clemens GER, PDC European Darts Grand Prix 2025 Sindelfingen Glaspalast, 02.05.2025 GER, PDC European Darts Grand Prix 2025 Sindelfingen Glaspalast, 02.05.2025 Sindelfingen *** Gabriel Clem...

Darts-WM LIVE im Stream auf Joyn

Die Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar live und kostenlos auf Joyn streamen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Davies fordert Weltmeister Littler

Andrew Gilding gewann im englischen Duell gegen Cameron Crabtree mit 3:1. Sogar mit 3:0 setzte sich der Waliser David Davies in seinem ersten WM-Match gegen Mario Vandenbogaerde aus Belgien durch. Damit steht Davies als Zweitrunden-Gegner von Titelverteidiger Luke Littler fest.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Der auf Rang 25 gesetzte Luke Woodhouse gab sich ebenfalls zum WM-Auftakt keine Blöße. Er schlug am Samstagnachmittag den Kroaten Boris Krcmar im Alexandra Palace in London mit 3:1.

"Opa" Lim siegt bei WM-Comeback

Zu Beginn der Abend-Session siegte der 71-jährige Indonesier Paul Lim, der nach drei Jahren auf die WM-Bühne zurückkehrte.

Bei seiner 28. WM-Teilnahme schlug Lim den Schweden Jeffrey de Graaf mit 3:1. Damit stellte Lim einen Rekord auf, ist nun der älteste Darts-Profi, der bei einer WM ein Spiel gewinnen konnte. Der Indonesier löst John MaGowan ab, der 2008 im Alter von 67 Jahren gegen Chris Mason in der ersten Runde der Darts-WM gewann.

Lim könnte in der 2. Runde auf den an Platz 2 gesetzte Luke Humphries treffen, der auch noch am Samstagabend sein Erstrunden-Match zu absolvieren hat.

Ebenso in der 2. Runde der WM 2026 steht der Niederländer Wessel Nijman. Für den auf Rang 31 gesetzten Nijman gab es zum Auftakt einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den Tschechen Karel Sedlacek.

Mehr News und Videos zur Darts-WM
In Runde zwei: Gary Anderson
News

Ex-Weltmeister Anderson müht sich in Runde zwei

  • 13.12.2025
  • 18:18 Uhr
Gabriel Clemens
News

Darts-WM 2026 jetzt live: Gabriel Clemens startet ins Turnier

  • 13.12.2025
  • 17:53 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 13.12.2025
  • 16:37 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 13.12.2025
  • 16:32 Uhr
Pietreczko SEO
News

Ricardo "Pikachu" Pietreczko: Spitzname, Preisgeld, Weg zum Profi

  • 13.12.2025
  • 16:32 Uhr
Traumstart für Arno Merk
News

Arno Merk: Seine kuriose Laufbahn bis zum WM-Coup

  • 13.12.2025
  • 16:31 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 13.12.2025
  • 16:30 Uhr
Deutschlands bester Darts-Profi: Martin Schindler
News

Darts-WM 2026: Die Chancen der Deutschen im "Ally Pally"

  • 13.12.2025
  • 14:16 Uhr
Weltmeister Luke Littler und die Sid-Weddell-Trophy
News

WM schon entschieden? Wer Littler stoppen könnte

  • 13.12.2025
  • 14:15 Uhr
Van Veen
News

Darts-WM: Cross und van Veen souverän - erster Gesetzter raus

  • 13.12.2025
  • 09:09 Uhr