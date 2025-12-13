Darts-WM 2026 live auf Joyn
Darts-WM 2026: Ex-Champion Anderson siegt, auch "Opa" Lim weiter - Littler kennt nächsten Gegner
- Veröffentlicht: 13.12.2025
- 17:56 Uhr
- ran.de/SID
Der zweitmalige Weltmeister Gary Anderson gewinnt zum Auftakt der Darts-WM im Ally Pally. Titelverteidiger Luke Littler kennt nun seinen Zweitrunden-Gegner. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Samstag, den 13. Dezember 2025.
Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Samstag fortgeführt mit weiteren Begegnungen der 1. Runde.
Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson, in diesem Jahr auf Platz 14 gesetzt, setzte sich dabei knapp durch. Der Schotte gewann gegen den Engländer Adam Hunt mit 3:2.
Anderson trifft nun in der zweiten Runde entweder auf Connor Scutt aus England oder den Australier Simon Whitlock.
Davies fordert Weltmeister Littler
Andrew Gilding gewann im englischen Duell gegen Cameron Crabtree mit 3:1. Sogar mit 3:0 setzte sich der Waliser David Davies in seinem ersten WM-Match gegen Mario Vandenbogaerde aus Belgien durch. Damit steht Davies als Zweitrunden-Gegner von Titelverteidiger Luke Littler fest.
Das Wichtigste in Kürze
Der auf Rang 25 gesetzte Luke Woodhouse gab sich ebenfalls zum WM-Auftakt keine Blöße. Er schlug am Samstagnachmittag den Kroaten Boris Krcmar im Alexandra Palace in London mit 3:1.
"Opa" Lim siegt bei WM-Comeback
Zu Beginn der Abend-Session siegte der 71-jährige Indonesier Paul Lim, der nach drei Jahren auf die WM-Bühne zurückkehrte.
Bei seiner 28. WM-Teilnahme schlug Lim den Schweden Jeffrey de Graaf mit 3:1. Damit stellte Lim einen Rekord auf, ist nun der älteste Darts-Profi, der bei einer WM ein Spiel gewinnen konnte. Der Indonesier löst John MaGowan ab, der 2008 im Alter von 67 Jahren gegen Chris Mason in der ersten Runde der Darts-WM gewann.
Lim könnte in der 2. Runde auf den an Platz 2 gesetzte Luke Humphries treffen, der auch noch am Samstagabend sein Erstrunden-Match zu absolvieren hat.
Ebenso in der 2. Runde der WM 2026 steht der Niederländer Wessel Nijman. Für den auf Rang 31 gesetzten Nijman gab es zum Auftakt einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den Tschechen Karel Sedlacek.