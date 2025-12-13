Der zweitmalige Weltmeister Gary Anderson gewinnt zum Auftakt der Darts-WM im Ally Pally. Titelverteidiger Luke Littler kennt nun seinen Zweitrunden-Gegner. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Samstag, den 13. Dezember 2025. Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Samstag fortgeführt mit weiteren Begegnungen der 1. Runde. Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson, in diesem Jahr auf Platz 14 gesetzt, setzte sich dabei knapp durch. Der Schotte gewann gegen den Engländer Adam Hunt mit 3:2. Darts-WM 2026: Luke Littler, Luke Humphries und weitere heiße Titel-Anwärter

Gabriel Clemens brutal ehrlich: "Braucht man jetzt nicht schönzureden" Anderson trifft nun in der zweiten Runde entweder auf Connor Scutt aus England oder den Australier Simon Whitlock.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Davies fordert Weltmeister Littler Andrew Gilding gewann im englischen Duell gegen Cameron Crabtree mit 3:1. Sogar mit 3:0 setzte sich der Waliser David Davies in seinem ersten WM-Match gegen Mario Vandenbogaerde aus Belgien durch. Damit steht Davies als Zweitrunden-Gegner von Titelverteidiger Luke Littler fest.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der auf Rang 25 gesetzte Luke Woodhouse gab sich ebenfalls zum WM-Auftakt keine Blöße. Er schlug am Samstagnachmittag den Kroaten Boris Krcmar im Alexandra Palace in London mit 3:1.