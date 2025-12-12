Der an Rang 17 gesetzte Engländer Rob Cross setzte sich dabei souverän mit 3:0-Sätzen gegen den Norweger Cor Dekker durch.

Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Freitag mit weiteren Begegnungen der 1. Runde fortgesetzt.

Der Engländer Rob Cross hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 souverän gemeistert. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Freitag, den 12. Dezember 2025.

Das Spiel beendete Cross mit einem sogenannten Big Fish , dem höchstmöglichen Finish von 170 Punkten.

Die Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar live und kostenlos auf Joyn streamen.

Zuvor gewann am Nachmittag bereits der Niederländer Niels Zonneveld mit 3:0 in Sätzen gegen den Neuseeländer Haupai Puha.

Ian White behauptete sich im englischen Duell gegen Mervyn King mit 3:2. Zudem siegte mit Ryan Searle ein weiterer Engländer mit 3:0 gegen den Niederländer Chris Landman.

Zu Beginn der Abendsession gab es am Freitag eine Überraschung. Der Platz 12 gesetzte Engländer Ross Smith scheiterte mit 2:3 gegen den Schweden Andreas Harrysson.

Der Engländer Ricky Evans siegte ebenfalls in der Abendsession in seinem Erstrunden-Spiel mit 3:0 gegen Man Lok Leung aus Vietnam.

Gian van Veen aus den Niederlanden, an Platz 10 bei der Darts-WM 2026 gesetzt, behielt gegen den Spanier Cristo Reyes mit 3:1 die Oberhand und steht damit in der 2. Runde des WM-Turniers.

Zum Abschluss des Abends zog noch der Australier Damon Heta in die nächste Runde bei der Darts-WM ein. Der 38-Jährige, bei der WM auf Rang 16 gesetzt, besiegte Steve Lennon mit 3:1.