Gabriel Clemens zieht problemlos in Runde zwei der Darts-WM 2026 ein, ebenso Luke Humphries. Für die Geschichte des Samstags sorgt aber Paul Lim.

Im "Ally Pally" in London wurde am Samstag die Darts-WM 2026 mit weiteren Begegnungen der ersten Runde fortgesetzt. Und dabei war auch der zweite Deutsche im Einsatz.

Gabriel Clemens, vor drei Jahren sensationell Halbfinalist, traf zum Abschluss des Tages auf den US-Amerikaner Alex Spellman. Dabei zeigte der "German Giant" eine solide Leistung mit einem 170er-Checkout als Höhepunkt und gewann problemlos mit 3:0.

In der zweiten Runde trifft Clemens auf den Niederländer Wessel Nijman, der einen ebenso überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den Tschechen Karel Sedlacek feierte.

Ebenfalls im Einsatz war der zweimalige Weltmeister Gary Anderson. Der Schotte, in diesem Jahr auf Platz 14 gesetzt, setzte sich dabei knapp durch. Anderson gewann gegen den Engländer Adam Hunt mit 3:2 und trifft in der zweiten Runde entweder auf Connor Scutt aus England oder den Australier Simon Whitlock.