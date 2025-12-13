Darts-WM 2026 live auf Joyn
Darts-WM 2026: Gabriel Clemens ohne Mühe in Runde zwei - "Opa" Paul Lim gelingt Historisches
13.12.2025
- 23:54 Uhr
Gabriel Clemens zieht problemlos in Runde zwei der Darts-WM 2026 ein, ebenso Luke Humphries. Für die Geschichte des Samstags sorgt aber Paul Lim.
Im "Ally Pally" in London wurde am Samstag die Darts-WM 2026 mit weiteren Begegnungen der ersten Runde fortgesetzt. Und dabei war auch der zweite Deutsche im Einsatz.
Gabriel Clemens, vor drei Jahren sensationell Halbfinalist, traf zum Abschluss des Tages auf den US-Amerikaner Alex Spellman. Dabei zeigte der "German Giant" eine solide Leistung mit einem 170er-Checkout als Höhepunkt und gewann problemlos mit 3:0.
In der zweiten Runde trifft Clemens auf den Niederländer Wessel Nijman, der einen ebenso überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den Tschechen Karel Sedlacek feierte.
Ebenfalls im Einsatz war der zweimalige Weltmeister Gary Anderson. Der Schotte, in diesem Jahr auf Platz 14 gesetzt, setzte sich dabei knapp durch. Anderson gewann gegen den Engländer Adam Hunt mit 3:2 und trifft in der zweiten Runde entweder auf Connor Scutt aus England oder den Australier Simon Whitlock.
Davies fordert Weltmeister Littler
Andrew Gilding gewann im englischen Duell gegen Cameron Crabtree mit 3:1. Sogar mit 3:0 setzte sich der Waliser David Davies in seinem ersten WM-Match gegen Mario Vandenbogaerde aus Belgien durch. Damit steht Davies als Zweitrunden-Gegner von Titelverteidiger Luke Littler fest.
Der auf Rang 25 gesetzte Luke Woodhouse gab sich ebenfalls zum WM-Auftakt keine Blöße. Er schlug am Samstagnachmittag den Kroaten Boris Krcmar im Alexandra Palace in London mit 3:1.
"Opa" Lim siegt bei WM-Comeback - nun wartet Humphries
Zu Beginn der Abend-Session siegte der 71-jährige Paul Lim aus Singapur, der nach drei Jahren auf die WM-Bühne zurückkehrte.
Bei seiner 28. WM-Teilnahme schlug Lim den Schweden Jeffrey de Graaf mit 3:1. Damit stellte Lim einen Rekord auf, ist nun der älteste Darts-Profi, der bei einer WM ein Spiel gewinnen konnte. Er löst John McGowan ab, der 2008 im Alter von 67 Jahren gegen Chris Mason in der ersten Runde der Darts-WM gewann.
Lim trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten Ex-Weltmeister Luke Humphries. Der Engländer gewann zum Auftakt seines WM-Turniers gegen seinen Landsmann Ted Evetts mit 3:1.