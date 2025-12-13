Der zweitmalige Weltmeister Gary Anderson gewinnt zum Auftakt der Darts-WM im Ally Pally. Titelverteidiger Luke Littler kennt nun seinen Zweitrunden-Gegner. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Samstag, den 13. Dezember 2025.

Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Samstag fortgeführt mit weiteren Begegnungen der 1. Runde.

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson, in diesem Jahr auf Platz 14 gesetzt, setzte sich dabei knapp durch. Der Schotte gewann gegen den Engländer Adam Hunt mit 3:2.

Anderson trifft nun in der zweiten Runde entweder auf Connor Scutt aus England oder den Australier Simon Whitlock.