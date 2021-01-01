Darts-WM 2026 ab 11. Dezember live auf Joyn
Darts-WM 2026 heute live: So hoch sind die Preisgelder von Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Co.
Bei der Darts-WM 2026 geht es um große Preisgelder. Für den Sieger gibt es einen dicken Zahltag.
Wenn der Weltmeister bei der Darts-WM 2026 gekrönt wird, erhält er nicht nur die Sid Waddell Trophy, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 1.000.000 britischen Pfund (ca. 1.144.000 Euro).
Ab dem 11. Dezember kämpfen insgesamt 128 Spieler um den Titel und ein Preisgeld, das das Leben verändern kann.
Auch in den Runden zuvor können die Dartsspieler ordentlich abkassieren. ran erklärt, wie hoch das Preisgeld pro Runde bei der Darts-WM 2026 in London ist.
Darts-WM 2026: So viel Preisgeld gibt es pro Runde
Weltmeister: 1.000.000 Pfund (rund 1.144.000 Euro)
Finalist: 400.000 Pfund (rund 457.000 Euro)
Halbfinale: 200.000 Pfund (rund 229.000 Euro)
Viertelfinale: 100.000 Pfund (rund 114.000 Euro)
Achtelfinale: 60.000 Pfund (rund 69.000 Euro)
Dritte Runde: 35.000 Pfund (rund 40.000 Euro)
Zweite Runde: 25.000 Pfund (rund 29.000 Euro)
Erste Runde: 15.000 Pfund (rund 17.00 Euro)
Was ist die PDC Order of Merit?
Seit 2007 veröffentlicht die PDC auch eine Rangliste der besten Spieler der Welt. In der sogenannten "PDC Order of Merit" werden die Profis basierend auf den während bestimmter Turniere in den letzten zwei Jahren erspielten Preisgeldern in der Darts-Weltrangliste geordnet (Stand: 11. Dezember 2025).
Darts: Die aktuelle Order of Merit
Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025).
Platz 93: Max Hopp (GER)
Preisgeld in Pfund: 33.250
Platz 64: Lukas Wenig (GER)
Preisgeld in Pfund: 86.250
Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)
Preisgeld in Pfund: 92.750
Platz 56: Florian Hempel (GER)
Preisgeld in Pfund: 103.750
Platz 52: Niko Springer (GER)
Preisgeld in Pfund: 114.750
Platz 47: Gabriel Clemens (GER)
Preisgeld in Pfund: 144.250
Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)
Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund
Platz 32: Joe Cullen (ENG)
Preisgeld in Pfund: 285.000
Platz 31: Wessel Nijman (NED)
Preisgeld in Pfund: 295.750
Platz 30: Peter Wright (SCO)
- Preisgeld in Pfund: 301.500
Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)
- Preisgeld in Pfund: 309.750
Platz 28: Michael Smith (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 313.500
Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 316.500
Platz 26: Cameron Menzies (SCO)
Preisgeld in Pfund: 325.250
Platz 25: Luke Woodhouse (ENG)
Preisgeld in Pfund: 330.500
Platz 24: Ryan Joyce (ENG)
Preisgeld in Pfund: 335.000
Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)
Preisgeld in Pfund: 335.250
Platz 22: Daryl Gurney (NIR)
Preisgeld in Pfund: 356.500
Platz 21: Dave Chisnall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 387.500
Platz 20: Ryan Searle (ENG)
Preisgeld in Pfund: 393.000
Platz 19: Jermaine Wattimena (NED)
Preisgeld in Pfund: 403.000
Platz 18: Mike De Decker (BEL)
Preisgeld in Pfund: 413.500
Platz 17: Rob Cross (ENG)
Preisgeld in Pfund: 429.000
Platz 16: Damon Heta (AUS)
Preisgeld in Pfund: 439.000
Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 440.000
Platz 14: Gary Anderson (SCO)
Preisgeld in Pfund: 444.500
Platz 13: Martin Schindler (GER)
Preisgeld in Pfund: 448.250
Platz 12: Ross Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 457.750
Platz 11: Josh Rock (NIR)
Preisgeld in Pfund: 510.500
Platz 10: Gian van Veen (NED)
Preisgeld in Pfund: 520.000
Platz 9: Gerwyn Price (WAL)
Preisgeld in Pfund: 521.000
Platz 8: Chris Dobey (ENG)
Preisgeld in Pfund: 530.250
Platz 7: James Wade (ENG)
Preisgeld in Pfund: 534.250
Platz 6: Danny Noppert (NED)
Preisgeld in Pfund: 540.250
Platz 5: Jonny Clayton (WAL)
Preisgeld in Pfund: 560.000
Platz 4: Stephen Bunting (ENG)
Preisgeld in Pfund: 593.750
Platz 3: Michael van Gerwen (NED)
Preisgeld in Pfund: 681.250
Platz 2: Luke Humphries (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.572.000
Platz 1: Luke Littler (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.970.500