Darts-WM 2026: Luke Littler stürmt erneut ins Finale

Nach der nächsten Machtdemonstration fehlt dem 18-Jährigen nur noch ein Sieg zur erfolgreichen WM-Titelverteidigung.

Luke Littler greift erneut nach der Darts-Krone - und ist nach der nächsten Machtdemonstration nur noch einen Schritt von einer erfolgreichen WM-Titelverteidigung entfernt.

Der 18 Jahre alte Star der Szene erreichte durch das 6:1 gegen seinen englischen Landsmann Ryan Searle problemlos das Finale und zog damit bei seiner dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal ins Endspiel ein.

Am Samstag (ab 21 Uhr auf Joyn) trifft Littler im Duell um die begehrte Sid Waddell Trophy auf den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson (Schottland) oder den niederländischen Shootingstar Gian van Veen. Der zweite Finalteilnehmer wird noch am Freitagabend im Londoner Alexandra Palace ermittelt.

Einen Tag nach seinem souveränen 5:0-Erfolg gegen den Polen Krzysztof Ratajski verlor Littler zwar den ersten Satz. Danach aber erhöhte der Weltranglistenerste, der schon bei seiner WM-Premiere im Alter von 16 Jahren ins Endspiel gestürmt war, die Schlagzahl.