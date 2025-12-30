Darts-WM 2026: Luke Littler beschmutzt mit seinem Verhalten den WM-Titel - Kommentar

Luke Littler spielt bei dieser Darts-WM, wie es von einem Weltmeister erwartet wird. Nach seinem Sieg über Rob Cross präsentiert er sich bei einer Auseinandersetzung mit den Fans im Ally Pally aber ganz und gar nicht wie ein Champion. Aus solchen Situationen muss "The Nuke" schnellstens lernen. Ein Kommentar. Von Marcus Giebel Bis zum Achtelfinale der Darts-WM 2026 dauerte es, ehe Luke Littler erstmals wirklich ums Weiterkommen zittern musste. Beim 4:2 gegen Rob Cross gab der Weltmeister nicht nur die ersten Sätze in diesem Turnier ab, sondern vermied auch nur mit Glück den 3:3-Ausgleich und einen Entscheidungssatz. Dabei präsentierte sich "The Nuke" in den entscheidenden Momenten wie ein echter Champion, dürfte seine Favoritenstellung gefestigt haben. Wenige Augenblicke später trat er aber ganz und gar nicht wie ein Großer auf. Sondern vergriff sich im Ton. Hier live streamen: Die Promi-Darts-WM 2026 am 4. Januar ab 20:15 Uhr auf Joyn

Darts-WM 2026: Bilanz der Deutschen – vor allem ein Ally-Pally-Routinier und ein Debütant strahlen Im Sieger-Interview auf der Bühne auf die nicht zu überhörenden Buhrufe aus dem Publikum angesprochen, wiederholte Littler zunächst dreimal, das jucke ihn gar nicht, um dann einen Lacher folgen zu lassen und die Fans zu belehren: "Ich will eines sagen: Ihr zahlt für Tickets - ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt. Danke!" Dem ließ er noch einen frustrierten "Come on"-Ausruf folgen. Wie nahe ihm die Reaktionen gingen, zeigte sich auch an seinem hochroten Gesicht, in dem der Schweiß glänzte. So sehr hatte ihn in diesen Tagen noch kein Gegner zum Schwitzen gebracht.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Auch wenn die Interviewerin seine Worte lobte, dürften sich nicht nur die buhenden Zuschauer gewundert haben, wie wenig souverän der 18-Jährige mit der Situation umging. Eben ganz und gar nicht, wie man es von einem Weltmeister gewohnt ist. Da passte es ins Bild, dass Littler nach dem Interview mit Pfiffen und weiteren Buhrufen von der Bühne verabschiedet wurde und die Fans keines weiteren Blickes würdigte. Mit umso größerer Spannung dürfte folglich sein nächster Auftritt im Ally Pally an Neujahr erwartet werden, wenn er das Viertelfinale eröffnet. Wie wird der Titelverteidiger dann wohl empfangen?

- Anzeige -