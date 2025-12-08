Die neue XXL-Darts-Weltmeisterschaft stößt in Deutschland auf Begeisterung. Es gibt so viele Teilnehmer und so viel Preisgeld wie noch nie. Einen prominenten "Widersacher" hat das neue Format aber auch.

Größeres Teilnehmerfeld und eine Million Pfund für den Weltmeister: Die neuen Dimensionen im Dartssport stoßen bei den Profis aus Deutschland auf Begeisterung.

"Die Entwicklung ist krass", sagt der deutsche WM-Rekordteilnehmer Max Hopp vor dem Start der Rekord-WM in London im "SID"-Gespräch: "Für uns ist es etwas richtig Besonderes. Jeder hat diesen Traum vom großen Lauf, vom großen Geld."

Bei der am Donnerstagabend beginnenden Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace gehen 128 statt der vorigen 96 Spielerinnen und Spieler an den Start. "So wie es jetzt ist, ist es von der Teilnehmerzahl perfekt", meint Hopp. Dazu verdoppelt sich das Preisgeld, insgesamt werden fünf Millionen Pfund ausgeschüttet, eine Million geht an den Sieger.