- Anzeige -
- Anzeige -
WM 2026 AB 11. DEZEMBER LIVE AUF JOYN

Darts-WM 2026: Ricardo Pietreczko gegen ehemaligen Top-10-Spieler mit Auftakt-Erfolg

  • Veröffentlicht: 16.12.2025
  • 21:31 Uhr
  • ran.de/SID

Der deutsche Darts-Profi Ricardo Pietreczko startet bei der WM 2026 mit einem Sieg ins Turnier. ran zeigt die Ergebnisse der ersten Runde.

Ricardo Pietreczko ist als vierter deutscher Spieler in die zweite Runde der Darts-WM eingezogen.

Der gebürtige Berliner setzte sich in seinem Auftaktspiel am sechsten Turniertag im Londoner Alexandra Palace mit 3:1 Sätzen gegen den früheren Majorsieger José de Sousa aus Portugal durch.

- Anzeige -
- Anzeige -
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

Als Nächstes trifft Pietreczko auf die Engländerin Fallon Sherrock oder ihren Landsmann Dave Chisnall.

Pietreczko, der im vergangenen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte, konnte sich auf seine Doppelstärke verlassen. In den ersten beiden Sätzen blieb die Nummer 33 der Welt im Entscheidungsleg nervenstark.

- Anzeige -

Darts-WM: Schafft es auch Springer in die 2. Runde?

Zwar gab "Pikachu" den dritten Durchgang nach einem kleinen Einbruch ab, dann fand er aber wieder zu seinem Spiel und verwandelte seinen dritten Matchdart.

Durch das Erstrundenaus verliert der tief gefallene einstige Top-10-Spieler de Sousa, der 2020 den Grand Slam gewonnen und im Jahr darauf im Finale der Premier League gestanden hatte, seine Tourkarte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Darts-WM - Vergleich mit Lennart Karl: "Den Arno Merk ich mir"

Bisher ist aus deutscher Sicht nur Lukas Wenig in der ersten Runde ausgeschieden, neben Pietreczko kamen auch Arno Merk, Gabriel Clemens und Max Hopp weiter. Am späten Abend (ab 23:10 Uhr im Joyn-Livestream)  könnte Niko Springer dazukommen, der hochveranlagte Mainzer trifft im letzten Spiel der Session auf den Australier Joe Comito.

Die deutsche Nummer eins Martin Schindler ist am Mittwochabend gegen den Engländer Stephen Burton gefordert. Als letzter Teilnehmer aus Deutschland steigt Debütant Dominik Grüllich am Donnerstagabend gegen den Niederländer Jermaine Wattimena in das XXL-Turnier ein.

Danny Noppert, an Platz 6 gesetzt, hat sich am Dienstagabend ebenfalls für die 2. Runde qualifiziert. Der Niederländer setzte sich gegen Landsmann Jurjen Van der Velde mit 3:1 durch. Nun trifft Noppert in der 2. Runde auf den Engländer Justin Hood.

News und Videos zur Darts-WM
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...
News

Darts-WM 2026 heute live: Abendsession mit Pikachu und Springer

  • 16.12.2025
  • 22:07 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 30th December 2023, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 13 Afternoon Session; Scott Williams attempts to swot a wasp duri...
News

Ally-Pally-Wespe ist zurück und sorgt für Aufsehen

  • 16.12.2025
  • 21:51 Uhr
Souveräner Auftakt: Ricardo Pietreczko
News

Darts-WM: Auch Pietreczko in Runde zwei

  • 16.12.2025
  • 21:32 Uhr
Pietreczko SEO
News

Ricardo "Pikachu" Pietreczko: Spitzname, Preisgeld, Weg zum Profi

  • 16.12.2025
  • 20:54 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 16.12.2025
  • 16:18 Uhr
Weltmeister Luke Littler und die Sid-Weddell-Trophy
News

WM schon entschieden? Wer Littler stoppen könnte

  • 16.12.2025
  • 16:18 Uhr
Mit ganz viel Mühe weiter: Alan Soutar
News

Nervenspiel im Ally Pally: Soutar nutzt 16. Matchdart

  • 16.12.2025
  • 16:11 Uhr
Deutschlands bester Darts-Profi: Martin Schindler
News

Darts-WM 2026: Die Chancen der Deutschen im "Ally Pally"

  • 16.12.2025
  • 15:42 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 16.12.2025
  • 15:40 Uhr
Menzies
News

WM: Darts-Star erklärt wilden Blut-Ausraster

  • 16.12.2025
  • 14:35 Uhr