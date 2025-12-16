Darts-WM 2026: Ricardo Pietreczko gegen ehemaligen Top-10-Spieler mit Auftakt-Erfolg

Der deutsche Darts-Profi Ricardo Pietreczko startet bei der WM 2026 mit einem Sieg ins Turnier. ran zeigt die Ergebnisse der ersten Runde. Ricardo Pietreczko ist als vierter deutscher Spieler in die zweite Runde der Darts-WM eingezogen. Der gebürtige Berliner setzte sich in seinem Auftaktspiel am sechsten Turniertag im Londoner Alexandra Palace mit 3:1 Sätzen gegen den früheren Majorsieger José de Sousa aus Portugal durch.

Als Nächstes trifft Pietreczko auf die Engländerin Fallon Sherrock oder ihren Landsmann Dave Chisnall. Pietreczko, der im vergangenen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte, konnte sich auf seine Doppelstärke verlassen. In den ersten beiden Sätzen blieb die Nummer 33 der Welt im Entscheidungsleg nervenstark.

Darts-WM: Schafft es auch Springer in die 2. Runde? Zwar gab "Pikachu" den dritten Durchgang nach einem kleinen Einbruch ab, dann fand er aber wieder zu seinem Spiel und verwandelte seinen dritten Matchdart. Darts-WM 2026 live im TV und Stream kostenlos sehen Durch das Erstrundenaus verliert der tief gefallene einstige Top-10-Spieler de Sousa, der 2020 den Grand Slam gewonnen und im Jahr darauf im Finale der Premier League gestanden hatte, seine Tourkarte.

