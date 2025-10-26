Darts-Deutschland muss weiter auf den ersten EM-Titel warten. Hoffnungsträger Ricardo "Pikachu" Pietreczko ist im Viertelfinale gegen den Niederländer Danny Noppert ausgeschieden. Nach einem verpatzten Start setzte er zum Comeback an, ließ dann aber große Chancen liegen. Michael van Gerwen ist nur noch einen Schritt vom Finale der Darts-EM entfernt.

Bei der European Darts Championship war für Ricardo Pietreczko gegen Danny Noppert im Viertelfinale Endstation. Mit 5:10 unterlag der 31-jährige Deutsche, der lange nicht in die Partie fand und gegen die Nummer 10 der Welt bereits mit 1:5 Legs hinten lag.

"Pikachu", derzeitige Nummer 33 der Welt, haderte zu Beginn mit seinem Scoring – in den ersten fünf Legs spielte er einen Average von 88,8 – und kam zunächst kaum zu Checkout-Chancen.

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich Pietreczko und kam auf 4:6 heran. Doch das Comeback blieb unvollendet, da er im Anschluss zahlreiche Checkouts liegen ließ.

In drei Legs ließ er Break-Chancen ungenutzt. So auch im entscheidenden 15. Leg, in dem "Pikachu" die Doppel 20 verfehlte, ehe Noppert mit einem 60er-Finish seinen Halbfinal-Einzug klar machte.