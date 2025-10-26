Darts-EM live auf Joyn
Darts-EM: Ricardo Pietreczko gibt Comeback aus der Hand - Michael van Gerwen im Halbfinale
- Aktualisiert: 26.10.2025
- 15:52 Uhr
- ran.de
Darts-Deutschland muss weiter auf den ersten EM-Titel warten. Hoffnungsträger Ricardo "Pikachu" Pietreczko ist im Viertelfinale gegen den Niederländer Danny Noppert ausgeschieden. Nach einem verpatzten Start setzte er zum Comeback an, ließ dann aber große Chancen liegen. Michael van Gerwen ist nur noch einen Schritt vom Finale der Darts-EM entfernt.
Bei der European Darts Championship war für Ricardo Pietreczko gegen Danny Noppert im Viertelfinale Endstation. Mit 5:10 unterlag der 31-jährige Deutsche, der lange nicht in die Partie fand und gegen die Nummer 10 der Welt bereits mit 1:5 Legs hinten lag.
"Pikachu", derzeitige Nummer 33 der Welt, haderte zu Beginn mit seinem Scoring – in den ersten fünf Legs spielte er einen Average von 88,8 – und kam zunächst kaum zu Checkout-Chancen.
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich Pietreczko und kam auf 4:6 heran. Doch das Comeback blieb unvollendet, da er im Anschluss zahlreiche Checkouts liegen ließ.
In drei Legs ließ er Break-Chancen ungenutzt. So auch im entscheidenden 15. Leg, in dem "Pikachu" die Doppel 20 verfehlte, ehe Noppert mit einem 60er-Finish seinen Halbfinal-Einzug klar machte.
Darts-EM: Van Gerwen trifft auf van Veen
Michael van Gerwen erreichte dagegen das Halbfinale der European Championships 2025 in Dortmund. Im Viertelfinale bezwang er den Nordiren Daryl Gurney mit 10:7.
Van Gerwen kam dabei auf einen Average von knapp 100. Insbesondere seine Checkout-Quote von 56 Prozent gegenüber 37 Prozent bei Gurney machte den Unterschied.
Im Halbfinale kommt es dann zum Duell gegen Landsmann Gian van Veen, der sich in seinem Viertelfinale mit 10:5 gegen den Engländer Ryan Joyce durchsetzte.