Anzeige
Darts-EM live auf Joyn

Darts-EM: Ricardo Pietreczko gibt Comeback aus der Hand - Michael van Gerwen im Halbfinale

  • Aktualisiert: 26.10.2025
  • 15:52 Uhr
  • ran.de

Darts-Deutschland muss weiter auf den ersten EM-Titel warten. Hoffnungsträger Ricardo "Pikachu" Pietreczko ist im Viertelfinale gegen den Niederländer Danny Noppert ausgeschieden. Nach einem verpatzten Start setzte er zum Comeback an, ließ dann aber große Chancen liegen. Michael van Gerwen ist nur noch einen Schritt vom Finale der Darts-EM entfernt.

Bei der European Darts Championship war für Ricardo Pietreczko gegen Danny Noppert im Viertelfinale Endstation. Mit 5:10 unterlag der 31-jährige Deutsche, der lange nicht in die Partie fand und gegen die Nummer 10 der Welt bereits mit 1:5 Legs hinten lag.

"Pikachu", derzeitige Nummer 33 der Welt, haderte zu Beginn mit seinem Scoring – in den ersten fünf Legs spielte er einen Average von 88,8 – und kam zunächst kaum zu Checkout-Chancen.

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich Pietreczko und kam auf 4:6 heran. Doch das Comeback blieb unvollendet, da er im Anschluss zahlreiche Checkouts liegen ließ.

In drei Legs ließ er Break-Chancen ungenutzt. So auch im entscheidenden 15. Leg, in dem "Pikachu" die Doppel 20 verfehlte, ehe Noppert mit einem 60er-Finish seinen Halbfinal-Einzug klar machte.

Anzeige
Anzeige

Darts-EM: Van Gerwen trifft auf van Veen

Michael van Gerwen erreichte dagegen das Halbfinale der European  Championships 2025 in Dortmund. Im Viertelfinale bezwang er den Nordiren Daryl Gurney mit 10:7.

Van Gerwen kam dabei auf einen Average von knapp 100. Insbesondere seine Checkout-Quote von 56 Prozent gegenüber 37 Prozent bei Gurney machte den Unterschied.

Im Halbfinale kommt es dann zum Duell gegen Landsmann Gian van Veen, der sich in seinem Viertelfinale mit 10:5 gegen den Engländer Ryan Joyce durchsetzte.

Anzeige
Mehr News und Videos
Ricardo Pietreczko ist weiter dabei
News

Pietreczko als letzter Deutscher bei Darts-EM ausgeschieden

  • 26.10.2025
  • 15:51 Uhr
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

Darts-EM 2025 heute live: European Darts Championship kostenlos auf Joyn

  • 26.10.2025
  • 10:40 Uhr
Littler
News

Darts-EM: Luke Littler scheidet überraschend aus

  • 25.10.2025
  • 21:02 Uhr
Schindler ist die deutsche Nummer eins
News

Darts-EM: Schindler scheitert im Achtelfinale

  • 25.10.2025
  • 15:46 Uhr
imago images 1068145546
News

Darts-EM: Schindler raus – "Pikachu" bleibt einziger Deutscher

  • 25.10.2025
  • 15:01 Uhr
imago 35788290
News

Zu provokativ! Darts-Profi muss Spitznamen ändern

  • 25.10.2025
  • 11:13 Uhr
Boyle Sports World Grand Prix - Day Seven
News

Littler legt gegen Schindler nach: "Warum erwähnt er mich?"

  • 25.10.2025
  • 11:11 Uhr
imago images 1062617392
News

Darts-EM: Pikachu überraschend in Runde 2

  • 24.10.2025
  • 23:26 Uhr
Ricardo Pietreczko ist weiter dabei
News

Darts-EM: Pietreczko im Achtelfinale - Schindler raus

  • 24.10.2025
  • 21:37 Uhr
imago images 1068147628
News

Sieben Matchdarts überlebt: MvG zittert sich bei Darts-EM weiter

  • 24.10.2025
  • 13:06 Uhr