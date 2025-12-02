Bevor die Darts-WM am 11. Dezember startet, hatten Medienvertreter im Rahmen einer Pressekonferenz die Möglichkeit, Ricardo "Pikachu" Pietreczko Fragen zu stellen. Der inoffizielle Start zur Darts-WM 2026 erfolgte am vergangenen Montag, als das komplette Teilnehmerfeld feststand und die Auslosung über die Bühne ging. Ricardo Pietreczko trifft zum Auftakt auf einen bekannten Gegner: Jose de Sousa, der sich zu Wochenbeginn eines der letzten fünf WM-Tickets sichern konnte. "Jose und ich kennen uns schon ziemlich lange. Wir haben auch schon öfter im E-Dart gegeneinander gespielt", beginnt "Pikachu" seine Einschätzung. "Gemessen an den Averages hat er einen sehr souveränen Qualifier gespielt - aber ich weiß, was er für ein Jahr hatte. Die Auslosung hätte schlimmer, aber auch besser kommen können. Es ist ein Mittelding, würde ich sagen", so der gebürtige Berliner weiter. Ein Blick auf den Turnierbaum macht Pietreczko durchaus optimistisch. "Ich bin am weitesten entfernt von Luke Littler und Luke Humphries", erklärt der Deutsche. Tatsächlich wurde der 31-Jährige auf der letzten Position der oberen Hälfte gesetzt.

Pietreczko hat Glück bei Auslosung Damit liegt er nicht nur auf der gegenüberliegenden Seite von Luke Humphries, sondern auch so weit wie möglich vom Topgesetzten Luke Littler entfernt. Diese Ausgangslage hätte allerdings auch ganz anders aussehen können. Mit 283.000 Pfund Preisgeld steht Pietreczko aktuell auf Platz 33 der Weltrangliste und liegt damit nur 2.000 Pfund hinter Joe Cullen. Darts-WM 2026: Umstrittener britischer TV-Star fordert Luke Littler heraus

Darts WM 2026: PDC stellt Spielplan vor: Deutscher Arno Merk eröffnet Für den "Rockstar" bedeutet das die schwierige Ausgangslage, unmittelbar neben Luke Littler gesetzt zu sein. Dadurch könnte es bereits in der dritten Runde zu einem direkten Duell der beiden Engländer kommen. Pietreczko bleibt dennoch realistisch und betont: "Es ist natürlich ein Vorteil, aber es gibt auch noch andere Spieler, gegen die man verlieren kann." Angesprochen auf sein Ziel für die bevorstehende Weltmeisterschaft, zeigte sich Pietreczko wie gewohnt ambitioniert. "Das Ziel ist dasselbe wie bei jedem Turnier: Jeden Gegner aus dem Weg räumen und das Turnier gewinnen", sagt "Pikachu".

