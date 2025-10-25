European Darts Championship in dortmund
Darts-EM 2025: Martin Schindler raus – Ricardo Pietreczko bleibt als einziger Deutscher im Rennen
- Veröffentlicht: 25.10.2025
- 15:01 Uhr
- ran.de
Bei der Darts-EM 2025 hat nur noch ein deutscher Profi die Chance aufs Viertelfinale. Ricardo Pietreczko ist nach dem Ausscheiden von Martin Schindler der einzige verbliebene deutsche Vertreter im Turnier.
Bei der European Darts Championship 2025 geht es in die heiße Phase: Die besten Spieler der European Tour kämpfen in Dortmund um den Einzug ins Viertelfinale. Heute stehen einige spannende Achtelfinalspiele auf dem Programm.
Dabei kam für Martin Schindler das Aus. Deutschlands Nummer eins schied nach einer 7:10-Niederlage gegen den Engländer Ryan Joyce aus. Über weite Strecken der Partie lag Joyce immer leicht vorn und setzte sich am Ende verdient durch.
Damit bleibt nur noch Ricardo Pietreczko im Turnier. Der Auftaktsieg gegen Josh Rock (6:4) hat "Pikachu" den Platz in der Runde der besten 16 Spieler gesichert.
- Ricardo "Pikachu" Pietreczko spektakulär weiter - Niko Springer fliegt raus
- Zu provokativ! PDC verbietet Debütant seinen Spitznamen
Im Achtelfinale tritt er nun gegen Jermaine Wattimena (ab 19 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) an. Der Niederländer hatte Niko Springer, den dritten deutschen Starter, mit 6:3 besiegt.
Später am Abend geht auch Luke Littler, einer der aufstrebendsten Stars der Darts-Welt, ans Oche. Pietreczko hat erst im Halbfinale die Möglichkeit, auf Weltmeister wie Littler, Luke Humphries oder Michael van Gerwen zu treffen.
European Darts Championship
Die European Darts Championship wird seit 2008 ausgetragen und hat im Laufe der Jahre zahlreiche Austragungsorte gesehen. Nach mehreren Wechseln zwischen deutschen und anderen europäischen Städten findet das Turnier inzwischen wieder in der Westfalenhalle Dortmund statt. Bei der 18. Auflage des Turniers treten die Spieler entsprechend der "European Tour Order of Merit" gegeneinander an.
Die vergangenen Jahre brachten einige überraschende Ergebnisse: 2024 standen Ritchie Edhouse und Wattimena völlig überraschend im Finale, wobei Edhouse seinen ersten Major-Sieg perfekt machte. Titelträger der vergangenen Jahre waren unter anderem Phil Taylor, van Gerwen und James Wade.