Bei der Darts-EM 2025 hat nur noch ein deutscher Profi die Chance aufs Viertelfinale. Ricardo Pietreczko ist nach dem Ausscheiden von Martin Schindler der einzige verbliebene deutsche Vertreter im Turnier.

Bei der European Darts Championship 2025 geht es in die heiße Phase: Die besten Spieler der European Tour kämpfen in Dortmund um den Einzug ins Viertelfinale. Heute stehen einige spannende Achtelfinalspiele auf dem Programm.

Dabei kam für Martin Schindler das Aus. Deutschlands Nummer eins schied nach einer 7:10-Niederlage gegen den Engländer Ryan Joyce aus. Über weite Strecken der Partie lag Joyce immer leicht vorn und setzte sich am Ende verdient durch.

Damit bleibt nur noch Ricardo Pietreczko im Turnier. Der Auftaktsieg gegen Josh Rock (6:4) hat "Pikachu" den Platz in der Runde der besten 16 Spieler gesichert.

Im Achtelfinale tritt er nun gegen Jermaine Wattimena (ab 19 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) an. Der Niederländer hatte Niko Springer, den dritten deutschen Starter, mit 6:3 besiegt.

Später am Abend geht auch Luke Littler, einer der aufstrebendsten Stars der Darts-Welt, ans Oche. Pietreczko hat erst im Halbfinale die Möglichkeit, auf Weltmeister wie Littler, Luke Humphries oder Michael van Gerwen zu treffen.