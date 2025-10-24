Anzeige
Springer ist raus

Darts-EM 2025: Ricardo "Pikachu" Pietreczko spektakulär weiter - Niko Springer fliegt raus

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 20:05 Uhr
  • ran.de

Niko Springer ist bei der Darts-EM 2025 in Dortmund in der ersten Runde bereits ausgeschieden. Ricardo Pietreczko setzt sich dagegen überraschend gegen Josh Rock durch und steht in Runde zwei.

Niko Springer scheiterte bei der Darts-EM 2025 in Dortmund bereits in der ersten Runde gegen den Niederländer Jermaine Wattimena deutlich mit 3:6. Er spielte dabei einen Average von 94,91.

Nach einem Fehlstart lag der Deutsche mit 0:3 hinten. Er kämpfte sich im Anschluss zurück und hatte sogar die Chance komplett auszugleichen. Das verpasste er knapp, Wattimena spielte die Partie dann souverän zu Ende.

World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...

Am 24.10. ab 19:00 Uhr: European Darts Championship live und kostenlos auf Joyn

Die Darts-EM läuft vom 23. bis 26. Oktober live im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Ricardo Pietreczko setzte sich anschließend gegen Josh Rock mit 6:4 durch. "Pikachu" gewann mit einem Average von 94,6. Nach Martin Schindler, der gestern Dave Chisnall mit 6:5 besiegte, ist "Pikachu" der zweite deutsche Profi im Achtelfinale. Das gab es bei der Darts-EM noch nie.

Im Achtelfinale wird er morgen Abend (live auf Joyn) gegen Springer-Besieger Jermaine Wattimena spielen. Dieser legte gegen Springer einen Average von 106,87 auf. Pietreczko wird sich also steigern müssen, um ihn zu schlagen.

Alle Ergebnisse in der Übersicht:

  • Niko Springer - Jermaine Wattimena 3:6
  • Gary Anderson - Cameron Menzies 3:6
  • James Wade - Mike De Decker 6:1
  • Josh Rock - Ricardo Pietreczko 4:6
  • Luke Humphries - Krzysztof Ratajski 6:0
  • Luke Littler - Raymond van Barneveld 6:1
  • Nathan Aspinall - Rob Cross 6:1

Die letzte Spiel des Abends gibt es hier live auf Joyn.

