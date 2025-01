Darts Q-School: Herber Dämpfer für Max Hopp nach hoher Führung - Heute geht es um alles

Für Max Hopp wird es eng, sich für die kommenden zwei Jahre eine PDC-Tourkarte zu sichern. In der Q-School erlitt der "Maximiser" einen Rückschlag.

Dem deutschen Darts-Profi Max Hopp bleibt nur noch eine Chance, um sich für die nächsten zwei Jahre eine PDC-Tourkarte zu sichern. Denn am dritten Tag der Final Stage bei der Q-School in Kalkar musste der "Maximiser" einen herben Rückschlag einstecken.

In der ersten Runde unterlag Hopp gegen den Niederländer Danny Jansen mit 4:6 in Legs. Besonders bitter dabei: Hopp führte zwischenzeitlich bereits mit 4:0, ließ sich den fast schon sicher geglaubten Sieg dann aber noch nehmen.

Durch diese Niederlage wird Hopp voraussichtlich seine bislang gute Ausgangslage in der Order of Merit verlieren. Dort lag der 28-Jährige am Ende des zweiten Tages der Finale Stage mit vier Punkten noch richtig gut im Rennen. Als Elfter hätte er nämlich eine Tour Card sicher gehabt.