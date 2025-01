Darts: Schindler in Runde eins beim World Masters chancenlos

Deutschlands bester Dartsprofi Martin Schindler ist beim neu aufgelegten World Masters an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 28-Jährige aus Strausberg verlor am Freitagabend beim ersten Majorturnier nach der Weltmeisterschaft in London sein Erstrundenmatch mit 1:3 Sätzen gegen den starken Waliser Jonny Clayton.