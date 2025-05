Darts: Springer verpasst ersten PDC-Titel knapp

Das deutsche Darts-Talent Niko Springer hat auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) erstmals sein großes Potenzial aufblitzen lassen und seinen ersten Titel nur knapp verpasst. Der 24-Jährige aus Mainz stieß beim Turnier der European Tour im niederländischen Rosmalen ins Finale vor, dort wurde Springer erst vom walisischen Weltranglistensechsten Jonny Clayton mit 6:8 gestoppt.

Springers bestes Ergebnis auf der European Tour war zuvor eine Achtelfinalteilnahme gewesen. Bei der Dutch Darts Championship warf der "Meenzer Bub" nun die Nummer vier der Welt Stephen Bunting (6:5) in der Runde der letzten 32 aus dem Turnier sowie anschließend seine deutschen Landsmänner Martin Schindler (6:2) und Ricardo Pietreczko (6:2). Im Halbfinale bezwang er das niederländische Talent Wessel Nijman mit 7:3.

Erst seit diesem Jahr besitzt Springer die Tourkarte der PDC. Durch seinen starken Auftritt in den Niederlanden macht er in der Weltrangliste einen Sprung von Platz 93 auf 76, für seine Finalteilnahme strich er 12.000 Pfund (rund 14.000 Euro) ein. Einige Topspieler wie Weltmeister Luke Littler oder der frühere Dominator Michael van Gerwen, der wegen der Trennung von seiner Ehefrau Daphne eine Turnierpause einlegt, waren beim siebten Turnier der European Tour nicht am Start.